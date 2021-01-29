Еще шесть ледовых переправ открылись в Коми

Фото: ГУ МЧС по Коми

28 января на территории городского округа Инта открыты 6 ледовых переправ для автотранспорта. Всего здесь теперь функционируют 13 ледовых переправ, сообщает ГУ МЧС по Коми.

В четверг открылись переправы:

- 2 переправы на реке Косью, сообщением: город Инта – село Косьювом,

- на реке Уса, сообщением: город Инта – село Адзьвавом,

- на реке Уса, сообщением: город Инта – деревня Кечмес,

- на реке Большая Роговая, сообщением: город Инта – село Петрунь,

- на реке Малая Роговая, сообщением: город Инта – деревня Роговая.

Грузоподъемность каждой из них – 25 тонн.

Сейчас в республике открыто 100 переправ, в том числе: автомобильных - 94 и пешеходных - 6. Всего были запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и 5 пешеходных.

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