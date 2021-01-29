Многодетная мать из Ухты сядет за решетку за мучения своих детей

Горе-мать отправится в тюрьму. Фото: Виктор Гусейнов

Ухтинку осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, жестокое обращение и истязания.

27.01.2021 приговором Ухтинского городского суда Коми жительница Ухты осуждена за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих троих несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением с ними, а также за истязания одного из детей.

Горе-матери назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Указанные преступления были совершены подсудимой в период отбывания наказания в виде исправительных работ за ранее совершенное аналогичное преступление, в отношении тех же потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

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