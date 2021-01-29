Невероятный покой накрыл Коми в минувший четверг

Удивительный день без пожаров и аварий на дорогах. Фото: из архива "КП"

Пятница нынче вдохновляет на приятные выходные. По сообщениям оперативных служб Коми, ничего страшного за последние сутки в регионе не случилось - ни пожаров, ни ДТП. Можно было и не писать ничего, но редакция "КП-Коми" очень хочет, чтобы все улыбнулись.

- Друзья, за минувшие сутки в Коми пожаров не зарегистрировано! Желаем удачного завершения трудовой недели и отличных выходных, - радуется пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Все целы. Фото: ГИБДД по Коми.

Но это ещё не все, дорогие читатели. Как сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми, аварий на дорогах тоже не обнаружено! Действительно, хорошая новость.

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