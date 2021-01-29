Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Коми
В Сыктывкаре изменится дислокация дорожных знаков на улице Коммунистической после 15 февраля.
Будут установлены дорожные знаки:
- 3.27 «Остановка запрещена» - 1 шт. совместно со знаком дополнительной информации (табличкой)
- 8.2.3 «Зона действия» 1 шт. по улице Коммунистическая в районе дома № 9.
Будет нанесена дорожная разметка:
- 1.4 «Желтая сплошная» по улице Коммунистическая от дома № 11 до перекрестка с улицей Интернациональная.
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