Сертификаты на переселение получат 120 воркутинских семей

Фото: Минстрой РК

Еще 120 воркутинских семей в этом году покинут заполярный город. В прошлом году сертификаты на приобретение жилья в климатически благоприятных регионах страны получили более 160 семей.

Все новые счастливчики уже знают о приятной новости: список претендентов на получение государственного жилищного сертификата выпуска 2021 утвержден и опубликован Минстроем РК, сообщает ведомство.

Но он может измениться. На сегодняшний день в очереди на получение ГЖС состоит более 14 тысяч воркутинцев. Этот показатель ежегодно уменьшается. Не только из-за выбывших за пределы республики получателей соцвыплаты на приобретение жилья. Многие уезжают, не дождавшись еге.

При этом каждый год в среднем порядка 30 воркутинцев отказываются от получения ГЖС. Практически все они – одинокие люди, не имеющие возможности из-за возраста и здоровья самостоятельно переехать в другой регион.

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