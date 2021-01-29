«Ростелеком» установил в селе Усть-Кулом систему уличного видеонаблюдения

Фото: "Ростелеком"

В новом году началась коммерческая эксплуатация системы уличного видеонаблюдения, которую «Ростелеком» организовал в селе Усть-Кулом Республики Коми.

В рамках контракта с администрацией муниципального района «Усть-Куломский» установлено 17 современных камер. Система видеонаблюдения охватывает важные объекты дорожной инфраструктуры и места массового скоплений людей, расположенные на улицах Ленина, Гагарина и Советской.

Камеры были установлены на площади рядом с районным домом культуры, на площадке перед Памятным знаком воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, около пешеходных переходов у торгового центра «Гранд», центральной районной больницы, школы и в других местах.

Смонтированное оборудование оснащено антивандальным корпусом и инфракрасной подсветкой для работы в темноте. Камеры устойчивы к воздействию осадков и способны функционировать в широком температурном диапазоне. Технические характеристики камер позволяют получать качественное изображение в высоком разрешении, что дает возможность идентифицировать государственные регистрационные знаки транспортных средств.

Все камеры подключены через волоконно-оптические линии связи к облачной платформе «Ростелекома», где записи хранятся в зашифрованном виде и защищены от удаления третьими лицами. Видеосигнал в режиме реального времени передается в ОМВД России по Усть-Куломскому району.

Станислав Мордвинков, заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Усть-Куломскому району: «Благодаря тому, что видеокамерами районный центр обеспечен практически полностью, есть возможность сразу же выявлять правонарушения и незамедлительно на них реагировать силами патрульно-постовых нарядов. Система позволяет обращаться к архивам видеозаписей, анализировать определенные отрезки времени, что помогает в розыске пропавших без вести людей или лиц, совершивших противоправные действия. Всего месяц работы системы видеонаблюдения показал: это действительно эффективный инструмент в обеспечении правопорядка и общественной безопасности».

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»: «Усть-Куломский район стал вторым среди сельских муниципалитетов региона, реализовавшим программу облачного видеонаблюдения на селе. Первым было село Корткерос, где мы установили 32 видеокамеры. Наши специалисты готовы и дальше реализовывать это прогрессивное решение проекта «Безопасный город» во всех населенных пунктах, где есть волоконно-оптическая сеть. Значительное преимущество для заказчика заключается в том, что не требуется закупать дорогостоящее оборудование, лицензии, нанимать дополнительный персонал. Всё это позволяет значительно сэкономить на организации видеонаблюдения».