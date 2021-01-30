На юге Коми продолжается почти весенняя оттепель

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В южных районах Коми 30 января будет облачно. Небольшой, местами умеренный снег. На крайнем юго-западе гололед. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -6...-11, днем -4...-9, местами ночью -16...-21, днем -12...-17°С.

В северных районах ожидаются переменная облачность и небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, на крайнем северо-востоке 15-17 м/с, метель. Температура ночью -23...-28, при прояснении -33...-38, днем -16...-21°С.

В Сыктывкаре будет облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -6...-8, днем -4...-6°С.

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