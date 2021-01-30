ПФР приглашает жителей Коми за выплатами на детей

Заявления будут приниматься до 31 марта 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коми выплаты в размере 5000 рублей уже перечислены более чем на 79,5 тысяч детей до 7 лет. Заявления на них будут приниматься до 31 марта 2021 года

Пенсионный фонд России напоминает, что подать заявление могут семьи, имеющие детей этого возраста, которые ранее не обращались за данной выплатой. Также получить 5000 рублей могут семьи, в которых рождение ребенка будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно и которые подадут заявление не позднее этой даты.

Напомним, в соответствии с Указом Президента от 17 декабря 2020 года №797 единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет 5000 рублей на каждого ребенка.

Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Для семей, в которых родился после 1 июля 2020 года, действует заявительный порядок предоставления выплаты. Подать заявление можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда РФ.

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