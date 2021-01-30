Администрация Прилузского района заплатила за две свалки

Фото: архив КП

Администрация Прилузского района оплатила административный штраф в размере 200 тысяч рублей за две свалки на сельскохозяйственных землях. Они находились на территории сельских поселений Спаспоруб и Лойма.

Чиновники не хотели признавать свою вину. Они дошли до Верховного суда Республики Коми в надежде оспорить постановление Управления Россельхознадзора РК от 17 июня 2020 года.

Но решение оставлено без изменения, жалоба администрации МО МР «Прилузский» – без удовлетворения.

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