Сыктывкар готовят к массовой эвакуации

В администрации Сыктывкара создали эвакуационную комиссию.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В администрации Сыктывкара создали эвакуационную комиссию. В положении прописано, чем она должна заниматься в мирное время и при военном положении.
Уже сейчас, то есть в мирное время, она должна выбрать места для сборных эвакуационных пунктов, маршруты эвакуации и вести учет населения и организаций, подлежащих рассредоточению. А также регулярно участвовать в учениях ГУ МЧС по Коми.
При переводе на военное положение будет заниматься тем же задачами, но с учетом происходящих изменений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Агрессивные собаки довели Ухту до режима повышенной готовности
Известно, как решили бороться с напастью