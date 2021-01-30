Сыктывкар готовят к массовой эвакуации

В администрации Сыктывкара создали эвакуационную комиссию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В администрации Сыктывкара создали эвакуационную комиссию. В положении прописано, чем она должна заниматься в мирное время и при военном положении.

Уже сейчас, то есть в мирное время, она должна выбрать места для сборных эвакуационных пунктов, маршруты эвакуации и вести учет населения и организаций, подлежащих рассредоточению. А также регулярно участвовать в учениях ГУ МЧС по Коми.

При переводе на военное положение будет заниматься тем же задачами, но с учетом происходящих изменений.

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