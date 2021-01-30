Февраль в Коми начнется со снегопадов и морозов

Фото: Заяна Зайчикина

Февраль начнется с интенсивных снегопадов, усиления ветра и метелей — территория Коми попадет под влияние южного циклона.

В понедельник и во вторник, в зоне действия атмосферного вихря, морозы будут слабые, в пределах -2...-7С, на крайнем северо-востоке — -10...-15С.

Но с отходом циклона на восток, начнется похолодание, которое к выходным усилится. В северных районах ожидается -25...-32С, в южных — -15...-22С.

По предварительным данным морозный характер погоды задержится до середины февраля, сообщает Коми ЦГМС.

Кстати, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в феврале и марте ожидается ниже, чем в феврале и марте 2020 года. А климатическая норма в феврале: -13... -16С, на северо-востоке -18...-21С;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)