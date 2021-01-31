Лжеветеран украл у государства 302 тысячи

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К уголовной ответственности привлечен воркутинец, незаконно получавший ежемесячную денежную выплату как ветеран боевых действий. В действительности бывший военнослужащий участия в боевых действиях не принимал, а бланк удостоверения подделал.

По версии следствия, в 2006 году воркутинец, никогда не принимавший участия в боевых действиях, подделал бланк удостоверения ветерана боевых действий и на его основании до 2018 года получал ежемесячную денежную выплату. Ущерб бюджету составил 302 тысячи рублей.

Еще в ходе доследственной проверки мужчина полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд, сообщает прокуратура по Коми.

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