Лжеветеран украл у государства 302 тысячи

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К уголовной ответственности привлечен воркутинец, незаконно получавший ежемесячную денежную выплату как ветеран боевых действий. В действительности бывший военнослужащий участия в боевых действиях не принимал, а бланк удостоверения подделал.
По версии следствия, в 2006 году воркутинец, никогда не принимавший участия в боевых действиях, подделал бланк удостоверения ветерана боевых действий и на его основании до 2018 года получал ежемесячную денежную выплату. Ущерб бюджету составил 302 тысячи рублей.
Еще в ходе доследственной проверки мужчина полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Воркутинский городской суд, сообщает прокуратура по Коми.
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