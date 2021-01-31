За один день нашли в Сыктывкаре пропавшего пенсионера

Мужчина отправился за своей собакой.

30 января поисковый отряд «Лиза Алерт» в Коми сообщил, что в Сыктывкаре пропал 71-летний мужчина. Евгений Васильевич Макаров 29 января вышел из дома и не вернулся.

Он - подопечный проекта помощи нуждающимся и бездомным «Сытый гражданин», которого в 2020 году волонтеры нашли бродящим в микрорайоне Кочпон-Чит. Его квартира сгорела, а местные за ночлег отбирали деньги и даже били. После вмешательства активистов он нашел приют в общежитии.

Как рассказал БНК координатор проекта «Сытый гражданин» Илья Костин, Евгения Макарова удалось найти вечером 30 января на той самой квартире, где он временно жил после потери жилья. Туда мужчина отправился за своей собакой и остался.

Нашли Евгения Макарова полицейские по указанному волонтерами адресу. Сейчас мужчина в полиции, после его доставят в офис «Сытого гражданина», а затем вновь в общежитие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре через полмесяца разыскали пропавшую собаку

Животное искали даже в других регионах (подробности)