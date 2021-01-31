Шесть бездомных собак отловили в Эжве

Фото: архив КП

На территории Эжвинского района отлов безнадзорных животных на основании контракта осуществляет ЭМУП «Жилкомхоз». Сумма контракта в 2021 году составила 743 тысячи рублей. В январе этого года отловлено 6 безнадзорных собак. Всех животных доставляют в пункт временного содержания, где их осматривает ветеринар, затем стерилизует и чипирует.

Отлову подлежат бездомные собаки и кошки, гуляющие в общественных местах без сопровождения. Не подлежат отлову стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки.

Согласно контракту мероприятия по отлову включают в себя: отлов, доставку, содержание, оказание ветеринарных услуг, по необходимости эвтаназия и захоронение, а также обязательное чипирование, стерилизация и возврат на место обитания или владельцу. Процесс отлова подлежит обязательной видеофиксации.

Куда можно подать заявку на отлов?

В отдел районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в устной форме по телефону 409-550 (добавочный 108) или в письменной форме от физических и юридических лиц с указанием описания животного, места нахождения животных, их количества, поведения, а также с указанием данных заявителя по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1);

В службу благоустройства ЭМУП “Жилкомхоз” в устной форме по телефону 63-02-24 в рабочие дни, 63-64-30, 62-77-26 в праздничные и выходные дни.

Как забрать собаку из службы отлова?

Для возврата животного владельцу необходимо обратиться в отдел районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, каб.22) с устным (по телефону: 409-550, добавочный 108) или письменным заявлением о возврате ему животного. При этом необходимо указать сведения, позволяющие идентифицировать животное, владельцем которого он является (идентификационный номер (при наличии), порода, пол, окрас, примерный возраст), или иные документы (при наличии), подтверждающие право собственности, а также причину, по которой животное было отловлено.

Если хозяин собаки не объявился, при отсутствии агрессии животное возвращают на место отлова.

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