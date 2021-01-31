Жителей Коми предупреждают о надвигающихся магнитных бурях

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Затяжная вспышка на Солнце начнется уже в конце первой недели февраля и достигнет пика интенсивности 9 числа и может продлиться порядка трех дней. Также в течение месяца ожидается несколько всплесков геомагнитных колебаний, сообщает ФАН.

Уже завтра, 1 фeвраля, ожидaется усилeние сoлнечного вeтра. Магнитная буря будет на уровне G1.

По научной классификации, состоящей из пяти уровней, G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций животных и птиц.

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