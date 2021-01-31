«Росгвардия» изъяла в Коми 24 единицы охотничьего оружия

Фото: архив КП

За прошедшую неделю сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми выявили 29 нарушений в области оборота оружия, изъято 24 единицы охотничьего оружия.

Большая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов. Сотрудниками ЦЛРР составлено 4 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 380 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.

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