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Спорт

Лыжник из Коми Ермил Вокуев взял бронзу на престижном марафоне в Италии

Елена СЕРГЕЕВА
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Ермил Вокуев. Фото предоставлено минспорта Коми.

Ермил Вокуев. Фото предоставлено минспорта Коми.

Сегодня, 31 января, российский лыжник Ермил Вокуев стал бронзовым призером престижного марафона «Марчалонга» серии Visma Ski Classics. Соревнования прошли в Италии.

Ставшему первым шведу Эмилю Перссону, лыжник из Коми проиграл чуть менее 3 секунд. Вторым финишировал норвежец Тор Асле Йердален.

Напомним, неделю назад 28-летний спортсмен из Республики Коми выиграл другой марафон «Тоблах-Кортина». Таким образом, после сегодняшней гонки Вокуев занимает третье место в общем зачете соревнований.

"Сегодня снова есть поводы для радости от успешного выступления спортсменов из Коми. Ермил Вокуев в Италии продемонстрировал всю крепость своего духа и выносливость! Отличный результат в марафоне! Поздравляю Ермила с наградой! Приятно видеть спортсменов республики среди мировых лидеров лыжного спорта!", - поздравил спортсмена на своей странице в ВК министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов.

Отметим, что еще одна представительница Республики Коми в составе российской команды Ольга Царева показала пятый результат среди женщин.

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