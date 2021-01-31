Лыжник из Коми Ермил Вокуев взял бронзу на престижном марафоне в Италии

Ермил Вокуев. Фото предоставлено минспорта Коми.

Сегодня, 31 января, российский лыжник Ермил Вокуев стал бронзовым призером престижного марафона «Марчалонга» серии Visma Ski Classics. Соревнования прошли в Италии.

Ставшему первым шведу Эмилю Перссону, лыжник из Коми проиграл чуть менее 3 секунд. Вторым финишировал норвежец Тор Асле Йердален.

Напомним, неделю назад 28-летний спортсмен из Республики Коми выиграл другой марафон «Тоблах-Кортина». Таким образом, после сегодняшней гонки Вокуев занимает третье место в общем зачете соревнований.

"Сегодня снова есть поводы для радости от успешного выступления спортсменов из Коми. Ермил Вокуев в Италии продемонстрировал всю крепость своего духа и выносливость! Отличный результат в марафоне! Поздравляю Ермила с наградой! Приятно видеть спортсменов республики среди мировых лидеров лыжного спорта!", - поздравил спортсмена на своей странице в ВК министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов.

Отметим, что еще одна представительница Республики Коми в составе российской команды Ольга Царева показала пятый результат среди женщин.

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