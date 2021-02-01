Погода в Коми 1 февраля: метель и гололед, но без морозов

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1 февраля на территории Коми будет облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные (снег, мокрый снег, морось). На крайнем севере-востоке ночью небольшой снег. Ветер юго-восточный, днем на юге республики с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывами 16-21 м/с, в Воркутинском районе днем до 24 м/с, метель.

Температура ночью и днем 0...-5, на севере ночью -7...-12°С. На крайнем севере-востоке ночью -13...-18, при прояснении до -24, днем -10...-15, местами повышение -4...-9°С. На дорогах снежные накаты, заносы, гололедица.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Ночью сильный мокрый снег, днем временами снег. Гололед, метель. Ветер ЮВ с переходом на ЮЗ 6-11 м/с, ночью порывами до 14 м/с, днем 15-17 м/с. Температура ночью и днем 0...-2°С. На дорогах снежные накаты, заносы, гололедица, сообщает Коми ЦГМС.

Напомним, ГУ МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение. В ночь на 1 февраля с сохранением до 00:00 2 февраля по республике ожидается снег, местами сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Усиление южного ветра 7-12 м/с, утром и днем с порывами в отдельных районах 16-21 м/с, метель.

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