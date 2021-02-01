Падение фрагментов ракеты «Союз-2» ожидается в двух районах Коми

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2 февраля планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома "Плесецк». Резервная дата запуска - 3 февраля.

Район падения ступени, охватывающий Усть-Цилемский и Ижемский районы, объявляется опасным в период с 1 по 4 февраля.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения территории падения ступеней ракеты-носителя, сообщает пресс-служба администрации Усть-Цилемского района.

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