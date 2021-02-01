Житель Коми попался в ловушку мошенников и отдал им почти 400 тысяч рублей

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Жители Коми не перестают попадаться на уловки аферистов. Очередной жертвой мошенников стал 41-летний мужчина из Сысольского района, который отдал злоумышленникам 373 тысячи рублей.

Оказалось, что мужчине позвонил неизвестный человек, который заявил, что тому полагается компенсация за некачественный медикаменты. По счастливой для мошенников случайности пострадавший действительно покупал недавно дорогие лекарства и легко поверил в их байку.

Далее собеседник рассказал, что нужно оплатить сопутствующие расходы, ведь предстоит получить немаленькую выплату. Мужчине в течение двух месяцев звонили и другие неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и различных компаний. Собеседники каждый раз говорили, что нужно перевести ту или иную сумму. Мужчина верил «благодетелям», перечисляя требуемые деньги на два банковских счета, оформленных в Москве.

Потратив в общей сложности 373 000 рублей, сельчанин заподозрил подвох и решил прийти в полицию на консультацию. Стражи закона пояснили ему, что он оказался в руках нечестных дельцов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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