В Печоре столкнулись «Лада» и Mazda: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 31 января, в Печоре столкнулись ВАЗ-211440 и Mazda 3, в результате чего пострадал один из водителей. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.10. 35-летний мужчина ехал за рулем «Лады» и выполнял маневр поворота от правого края. При этом водитель не уступил дорогу и врезался в Mazda 3. Иномарка двигалась по улице Островского в сторону Школьной.

В результате ДТП водитель отечественного авто получил закрытые переломы обеих костей голени со смещением. Пострадавшего увезли в больницу. Как передает «Комиинформ», мужчина к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Стаж управления авто с 2005 года.

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