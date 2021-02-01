В Коми осудили мужчину, который ездил в «липовыми» правами

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Вуктыла был осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения, сообщает пресс-служба городского суда.

Следствием установлено, что в феврале 2020 года мужчина купил в Сети «липовые» права. Отмечается, что ранее законом ему запрещалось ездить за рулем. Известно, что с поддельным удостоверением осужденный ездил в течение всего года и успешно скрывался от сотрудников полиции, пока не был остановлен экипажем ДПС.

Сообщается, что вину мужчина признал. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с установлением предусмотренных законом ограничений.

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