В Сосногорском районе расследуют смерть молодого человека

Фото: архив КП

В Сосногорском районе выясняются обстоятельства смерти местного жителя 1987 года рождения.

Трагедия произошла в воскресенье, 31 января. Четверо мужчин отправились утром на рыбалку на озеро Кабанты, располагающееся в районе поселка Вис. Лесная изба рыбаков находилась в 10 километрах от населенного пункта. Мужчины ехали на снегоходе. Не доехав до избы 400 метров, снегоход сломался, и рыбаки пошли пешком.

Трое из них благополучно добрались до места, а третий не дошел до избы 10 метров. Рыбаки обнаружили его умершим. Что именно случилось – неизвестно. На место прибыли спасатели и полицейские. Тело транспортировали в поселок, а рыбаков эвакуировали. Как передает «Комиинформ», по факту случившегося проводится проверка.

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