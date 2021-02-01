Фото "Россети Северо-Запад"

Весь Койгородский район Коми остался без электричества.

- Сейчас специалисты работают над выяснением причин аварии, - рассказала специалист филиала «Россети Северо-Запад» Татьяна Абрамова.

На данный момент проводятся восстановительные работы. Сразу после отключения энергетики организовали резервное электроснабжение большей части отключенных потребителей. Котельные были запитаны от резервных генераторов.

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