Фото "Россети Северо-Запад"
Весь Койгородский район Коми остался без электричества.
- Сейчас специалисты работают над выяснением причин аварии, - рассказала специалист филиала «Россети Северо-Запад» Татьяна Абрамова.
На данный момент проводятся восстановительные работы. Сразу после отключения энергетики организовали резервное электроснабжение большей части отключенных потребителей. Котельные были запитаны от резервных генераторов.
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