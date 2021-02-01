Полицейский из Сосногорска стал чемпионом России по зимнему триатлону

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Полицейский из Сосногорска Евгений Уляшев стал чемпионом России по зимнему триатлону. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

С 22 по 25 января в Кировской области проходил чемпионат России по зимнему триатлону. Индивидуальная гонка состояла из трех этапов: бег 7 км, велогонка 12 км, лыжная гонка 10 км. Победителем стал старший сержант ППС Евгений Уляшев. Полицейский из Коми обогнал восьмикратного чемпиона мира Павла Андреева из Красноярска и вырвал победу из рук именитого спортсмена.

Уляшев состоит в Федерации триатлона Коми. Региональный филиал открылся в декабре 2020 года. Участвовать в соревнованиях решил два года назад и заинтересовался, гонка в Кировской области для Евгения третий старт. Однако спортсмен уже успел дважды побывать на мировом Первенстве по зимнему триатлону в Италии. Кстати, в 2019 году он стал четвертым. Теперь в планах старшего сержанта – выиграть мировое первенство.

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