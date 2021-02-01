«Домохозяйка и безработный»: в Коми оштрафовали участников несанкционированного митинга

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В минувшее воскресенье в Коми пришли ряд несанкционированных митингов, в ходе которых были задержаны несколько человек.

Так, в Ухте перед судом предстали участники шествия. По данным пресс-службы городского суда, за нарушение правопорядка были оштрафованы организатор митинга и его участники.

Среди осужденных оказалась 45-летняя местная жительница. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Также штраф должны заплатить домохозяйка, имеющая малолетних детей, студент, а также безработный, взявший на себя роль организатора несанкционированного митинга. Размер их наказания составил от 5 до 20 тысяч рублей.

Всего в Ухте на митинг, по официальным данным, вышли 100 жителей города.

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