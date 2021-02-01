В селе Коми вспыхнула иномарка

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В селе Коркерос загорелась иномарка, сообщает пресс-служба МЧС по Коми. Машины вспыхнула на улице Сангородок. Очевидцы произошедшего сразу же позвонили в службу спасения и попросили о помощи.
Прибывшие на место возгорания пожарные установили, что горит немецкое авто Audi. Причиной инцидента, по словам спасателей, стала неисправность систем и механических узлов транспортного средства.
Сообщается, что пострадал кузов и салон иномарки: огнем было охвачено площадь в 3 кв. метра.
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