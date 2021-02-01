В Усть-Куломском районе горел дом: погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 1 февраля, в Усть-Куломском районе горел дом, в результате погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 9.40 в поселке Югыдъяг. В переулке Нем в поселке Югыдъяг загорелся частный жилой дом. Через две минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 9.55. В доме обнаружили погибшего – мужчину 1981 года рождения. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре горела квартира: погибла женщина-инвалид

Трагедия произошла в поселке Верхняя Максаковка (подробнее)