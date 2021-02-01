В Усинске пьяный 37-летний мужчина напал на сотрудника СИЗО

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Житель Усинска обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника изолятора временного содержания, сообщает региональный Следком.

По данным ведомства, 37-летний мужчина и его знакомая в ночное время суток, будучи пьяными, отправились в СИЗО передать продукты дочери женщины. Однако посылку доставить не удалось. По словам сотрудников изолятора, они не принимают "передачки" от лиц в нетрезвом состоянии. Данная информация привела парочку в ярость: они начали оскорблять сотрудников СИЗО нецензурными словами, а мужчина и вовсе кинулся с кулаками на одного из работников.

- В какой-то момент обвиняемый нанес одному из правоохранителей два удара в грудь и плечо. После этого злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе СК.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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