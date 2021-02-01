В Коми осудили молодого отца за неуплату алиментов

Нерадивому отцу назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 28-летнего жителя села Зеленец. Мужчина годами злостно уклонялся от алиментов и не спешил помогать своей маленькой дочери. О том, как административное дело переросло в уголовную статью, рассказали в пресс-службе судебных приставов республики.

По их данным, за два года молодой отец заплатил всего 650 рублей на содержание своего ребенка, хотя должен был 327 тысяч рублей. Мужчина не собирался платить алименты и дальше: он отработал 80 часов обязательных работ и снова забыл о своей обязанности.

Так как должник, уже подвергнутый административному наказанию, по-прежнему без уважительной причины неоднократно уклонялся от возложенной на него судом обязанности уплачивать четверть дохода на содержание дочери, в отношении него службой судебных приставов было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

Сыктывдинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

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