«Сам не знаю, как»: житель Коми продавал гараж, а купился на уловки мошенников

Он перевел на указанный мобильный 100 000 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Сосногорского района, 1959 года рождения, решил продать гараж. Он выставил соответствующее объявление на популярном сайте. Вскоре ему позвонил неизвестный, он долго беседовал с жителем Коми, уточняя детали. В итоге убедил его больше никому не предлагать этот бокс.

«Мы вам доверяем, в скором времени деньги вам за гараж поступят, хотелось бы, чтобы и вы нас не подвели. Поэтому вам нужно перевести на счет нашего телефона сто тысяч рублей», – уверенно заявил собеседник. Звонивший отправился в банкомат и перевел на указанный мобильный 100 000 рублей, вместе с комиссией отдав 110 000 рублей.

Уже позднее, не дождавшись обратной связи с «покупателем», житель района отправился в полицию. На вопрос стражей порядка, за что же он перевел крупную сумму неизвестным, тот развел руками: «Сам не знаю, за что. Этот аферист говорил так быстро и убедительно, что я, сам того не осознавая, почти как под гипнозом, отправился в банк». Телефон, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Башкортостане.

По данному факту проводится проверки, по итогам которых будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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