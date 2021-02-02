В детсаду Печоры обнаружили опасную крупу

Количества хватило бы, чтобы отравить всех детей в учреждении.

20 января 2021 года в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада №22 города Печора обнаружили потенциально опасную крупу.

Из проконтролированных 12 партий крупы общим весом 69,5 кг, на 2 партии крупы общим весом 10,4 кг не были представлены сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность.

Детскому саду запрещено использование данных партий крупы до представления документов, подтверждающих качество и безопасность. В связи с выявленными нарушениями будут привлечены к административной ответственности по ст.7.18 КоАП РФ юридическое, должностное и физическое лица, сообщает Россельхознадзор по Коми.

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