Воркутинец с матом и кулаками набросился на девушку-следователя

Расследование обстоятельств проводил Следком по Коми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее судимый 41-летний воркутинец с кулаками и матом напал на девушку-следователя. Теперь ему придется ответить в суде.

В кабинете следователя полиции дебошир оказался в октябре 2020 года. На тот момент он был обвиняемым по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью. Ему чем-то не понравился процесс следственных действий. Он, выражаясь нецензурной бранью, угрожая применением насилия, замахнулся на девушку-следователя. Но был вовремя остановлен её коллегой, который в тот момент находился в кабинете.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Уголовное дело по факту угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) направлено в суд, сообщает Следком по Коми.

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