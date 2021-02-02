В Коми спасатели эвакуировали восемь человек, застрявших на зимней трассе

Инциденты произошли в Сосногорском и Печорском районах Коми. Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки спасатели два раза эвакуировали людей, застрявших на дороге. Об этом сообщает пресс-служба «СПАС-Коми». Известно, что инциденты произошли в Сосногорском и Печорском районах республики.

Первый случай произошел накануне в девять утра. Двое мужчин позвонили в ухтинский отряд спасения и сообщили, что они застряли по дороге в магазин. Оказалось, что они выехали за продуктами из отдаленного поселка Койю Ижемского района в Ухту, однако доехать не удалось: они оказались в ловушке на зимнике. По их словам машина застряла на переметенной снегом дороге, и вытащить автомобиль сможет только тяжелая техника.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия и благополучно эвакуировали мужчин в Ухту.

Еще один инцидент на дороге произошел на зимней дороге «Печора – Сыня» на 40 км. Бригада лесорубов из шести человек застряла на зимнике из-за сломанного УАЗа. Своими силами завести машину им не удалось и им пришлось вызывать спасателей. Рабочие силами Печорского отряда также были эвакуированы с зимника в город.

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