В Сыктывкаре 56 человек наказали за участие в несогласованном митинге

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Сыктывкарский городской суд привлек к административной ответственности 56 человек, участвовавших в несогласованном митинге, который состоялся 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Митинг должны были согласовать с администрацией столицы Коми, однако этого сделано не было. Мероприятие прошло на Театральной площади, на улице Коммунистической. Люди скандировали лозунги политического характера, не выполнив требования полицейского о прекращении участия в несогласованном публичном мероприятии.

В итоге суд назначил 45 гражданам штрафы по 10 тысяч рублей каждому, троим – обязательные работы сроком от 20 часов до 50 часов. Еще двух нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей. Кроме того, двум горожанам назначили обязательные работы сроком до 100 часов каждому, одного человека арестовали, а еще одного – оштрафовали. Постановления суда в законную силу не вступили.

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