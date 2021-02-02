В Усть-Куломском районе пьяный мужчина напал на продавщицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Куломском районе местного жителя 1966 года рождения подозревают в нападении на продавщицу магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пьяный мужчина зашел в магазин и направился к холодильнику. Подозреваемый взял оттуда спиртное, забрал с прилавков продукты питания, сложил все это в пакет и собрался уходить. Продавец попросила его оплатить взятый товар. В ответ мужчина неожиданно достал из рукава нож и сделал с ним резкий выпад в сторону женщины. Испугавшись за свои жизнь и здоровье, потерпевшая скрылась в подсобном помещении. Когда злоумышленник ушел, женщина нажала кнопку вызова сотрудников частного охранного предприятия, а оттуда сигнал поступил в полицию.

На место прибыли правоохранители. Вскоре они задержали подозреваемого. Им оказался местный безработный, ведущий асоциальный образ жизни. Ранее он уже приходил в магазин и просил спиртное в долг, однако получил отказ. Тогда мужчина подготовил дома кухонный нож и решил добыть продукты незаконным путем. Большую часть похищенного подозреваемый успел употребить, остальное сотрудники полиции изъяли у него дома вместе с кухонным ножом, которым он угрожал потерпевшей.

Мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

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