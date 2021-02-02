Житель Коми избил бизнесмена и вымогал у него 100 тысяч рублей

Крупную сумму денег под надуманным предлогом у бизнесмена требовал местный житель Фото: архив "КП"

Житель Княжпоготского района отправился за решетку на два года за вымогательство, сообщает региональная прокуратура. Дело в том, что мужчина требовал под надуманным предлогом у местного предпринимателя 100 тысяч рублей. За неисполнение его требований осужденный грозился применить насилие.

Судом установлено, что в июне 2020 года житель Княжпогостского района в сопровождении своего знакомого приехал на базу приема лома черных и цветных металлов, где стал предъявлять одному из руководителей базы претензии, что он, якобы, похитил тракторные кузова, принадлежащие известному в криминальных кругах республики гражданину.

Владелец базы возразил, что кражу он не совершал, и предложил вызвать полицию, чтобы ее сотрудники разобрались в происходящем. В ответ на это приехавший мужчина ударил кулаком по лицу владельца базы и потребовал от него в качестве компенсации за украденные кузова в размере 100 тысяч рублей. Потерпевший в целях сохранения жизни и здоровья согласился на это требование. Впоследствии вымогатель неоднократно звонил своей жертве, намекал на возможное уничтожение его имущества в случае, если сумма не будет выплачена. Эти разговоры владелец базы записал на диктофон и обратился в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным в совершенном деянии и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два брата вымогали деньги у жителей Воркуты (подробности)