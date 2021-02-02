В Сыктывкаре парень устроил себе в магазине обед из неоплаченных продуктов

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Житель Сыктывкара устроил себе настоящее пиршество прямо в магазине. Молодой человек решил поесть морепродукты, колбасы и запить все это йогуртом и соками, а затем удалиться из продуктового, не заплатив за свой обед. Однако просто так выйти из магазина ему не удалось: работники сразу же вызвали наряд Росгвардии.

- Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на тревожную кнопку. Росгвардейцы, прибыв на место происшествия, задержали мужчину 1996 года рождения и доставили его в дежурную часть полиции, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Коми.

По данному факту проводится проверка.

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