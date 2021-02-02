Коми вошла в топ-10 мест по популярности отдыха и лечения в санаториях

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Коми вошла в рейтинг мест популярности отдыха и лечения в санаториях Северо-Запада России в 2020 году. Республика расположилась на 10 месте топа.

По данным портала бронирования Санатории-России.рф, отдохнуть в лечебницах Коми будет стоить 2,5 тысячи рублей за сутки. В эту стоимость входит проживание, питание и само лечение. К слову, в Коми одни из самых приятных цен. Для сравнения, стоимость отдыха в Сочи - 3,9 тысяч рублей, в Кисловодске - 3,8 тысяч рублей, Ялте - 3,3 тысячи рублей.

Дороже всего на Северо-Западе обошёлся отдых в санаториях Ленобласти, в среднем, 4,2 тысячи рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дешевле всего - в Псковской области (2,2 тысячи рублей).

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