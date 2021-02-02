За год в Сыктывкаре произошло 69 ДТП с участием пешеходов

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В 2020 году в Сыктывкаре произошло 69 ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

В ведомстве зафиксировали рост ДТП на пешеходных переходах.

– Количество наездов на пешеходов на пешеходных переходах выросло с 62 до 69 ДТП, в которых 2 человека погибло и 71 пешеход получил ранения различной степени тяжести, – говорится в сообщении.

Уточняется, что по вине водителей на пешеходных переходах произошло 64 ДТП.

В целях профилактики аварийности с участием пешеходов с 3 по 5 и с 8 по 10 февраля в Сыктывкаре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход и дорога». Сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-разъяснительную работу с населением о безопасном поведении на улицах и дорогах города. Планируется проведение выступлений в учебных заведениях и детских образовательных организациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На переходе в Сыктывкаре сбили школьницу (подробнее)