Жителям Коми предлагают рассказать правду о жестокости к детям

Если вам известны факты жестокого обращения с детьми и подростками, вы можете сообщить об этом по телефону или прийти лично. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В общественной приемной главы Коми состоится прямая линия на тему: ««Жестокость в подростковой и молодежной среде: что делаем и что будем делать».

Если вам известны факты жестокого обращения с детьми и подростками, вы можете сообщить об этом в ходе прямой линии по телефону или прийти лично. В мероприятии примут участие члены Общественного совета при МВД по Республике Коми, представители МВД по Республике Коми, заинтересованных министерств и ведомств.

Прямая линия пройдет 3 февраля с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Сыктывкар,ул. Карла Маркса, 229. Свои вопросы и предложения граждане могут сообщить по телефону: 8-800-200-9614 (звонок бесплатный), 8(8212) 28-52-98, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

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