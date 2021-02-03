Участника несанкционированного митинга в Ухте арестовали на 5 суток

Он принимал31 января 2021 года участие в несогласованном публичном мероприятии в форме митинга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Административный арест сроком на 5 суток назначен Ухтинским городским судом участнику митинга на Комсомольской площади.

Судом установлено, что ухтинец, принимавший 31 января 2021 года участие в несогласованном публичном мероприятии в форме митинга, не реагировал на законные требования сотрудников полиции. Сотрудники полиции сообщили ухтинцу, что его действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Он начал убегать от сотрудников полиции, выкрикивая в их адрес оскорбительное выражение.

Ухтинский городской суд обращает внимание граждан, что за не выполнение законных требований сотрудников полиции, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, помимо наказания в виде административного штрафа, предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

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