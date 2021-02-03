Минфин Коми отчитался о падении доходов и федеральной поддержке

Фото: yandex.ru

По данным Минфина Коми, за 2020 год республиканский бюджет исполнен по поступлениям в сумме 89 млрд 861 млн рублей (104,5% к годовому плану), по расходам — 102 млрд 15 млн (96%). Дефицит бюджета составил 12 млрд 154 млн рублей, хотя планировался на уровне 8,54 млрд. Регион получил больше денег за счет перечислений из федерального бюджета (при этом собственные доходы упали).

Самой большой статьей расходов в 2020 году оказалась социальная политика. В эту сферу за год было направлено 25,8 млрд рублей (25,3% от общего объема). На образование пришлось 23,7 млрд (23,3%), на здравоохранение — 15,5 млрд (15,2%). Таким образом, на эти три сферы пришлось 64% расходов бюджета региона.

На национальную экономику было потрачено 12,6 млрд рублей (12,3%), на жилищно-коммунальное хозяйство — 6,1 млрд (5,9%), на общегосударственные вопросы — 3,8 млрд (3,7%), на спорт — 3,4 млрд, (3,4%), на культуру и кинематографию — 2,6 млрд (2,6%).

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 1,6 млрд рублей (1,6%), на СМИ — 230 млн (0,2%), на охрану окружающей среды — 112 млн (0,1%), на национальную оборону — 38 млн (менее 0,1%).

В общем объеме расходов межбюджетные трансферты за год составили 4,7 млрд рублей (4,6%).

На обслуживание госдолга было заложено 2 млрд, но потратили только 1,7 млрд (1,7% всех расходов бюджета).

По информации Минфина, наибольшее исполнение расходных обязательств по направлениям было по охране окружающей среды (99,9%), СМИ (99,7%), культуре (99,6%), обороне и образованию (по 98,6%), соцполитике (98,1%). Фактические расходы на ЖКХ по сравнению с запланированными составили 95,7%, на экономику — 95,5%, на общегосударственные вопросы — 95,2%. Наименьший процент исполнения — по здравоохранению (91,4%), спорту (90,3%), правопорядку (85,6%), сообщает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Сыктывкара придумала игру-бродилку «Государственный бюджет»

И получила за нее награду (подробности)