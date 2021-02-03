Пенсионерка из Ухты «подарила» мошенникам более 80 тысяч рублей

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В Коми жертвами мошенников продолжают становиться доверчивые пенсионеры. Вот и на этот раз на удочку аферистов попала 71-летняя жительница Ухты, которая в спешке и панике перевела злоумышленникам более 80 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД.

Как рассказала сама пенсионерка, на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Незнакомец сообщил ухтинке, что ее банковскую карту пришлось заблокировать, так как ее пытались обналичить мошенники. После звонивший предложил свою помощь в решении проблем с электронным кошельком. Чтобы не произошло дальнейшее списание денег, злоумышленник попросил потерпевшую пройти в ближайшее отделение банка, снять все денежные средства и перевести на безопасный счет.

Потерпевшая не раздумывая отправилась в финансовое учреждение и осуществила несколько переводов на банковский счет, который диктовал звонивший. Через некоторое время «сотрудник банка» вновь вышел на связь. Он уверил, что денежные средства теперь в безопасности и вернуть их можно будет, написав в банке заявление о переводе финансов на новую карту.

Однако по прибытии в офис ухтинке сообщили, что она попалась в руки мошенников и ей необходимо обратиться в полицию.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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