В Воркуте женщина из ревности ударила табуретом в лицо свою соперницу

Ревность довела жительницу Воркуты до уголовной ответственности Фото: Архив "КП"

Любовная драма разыгралась в одном из домов Воркуты. Влюбленная пара пришла в гости к своей знакомой, где их ожидало застолье с алкоголем и закусками.

В ходе веселья хозяйка квартиры стала оказывать знаки внимания своему гостю, что очень не понравилось его девушке. Женщина решила разрешить ситуацию кардинально: она схватилась за табуретку и ударила ею по лицу своей соперницы.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате удара у потерпевшей оказался сломан нос, а также поврежден глаз.

- Вину в содеянном женщина признала. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Расследование по нему осуществлено ОМВД России по Воркуте, - прокомментировали ход дела в ведомстве.

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