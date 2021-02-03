Сельским районам Коми выделили 9 миллионов на благоустройство

Сельским районам Коми выделили почти 9 миллионов рублей на благоустройство. Соответствующее распоряжение подписал первый зампред правительства региона Игорь Булатов.

Правительство Коми распределило субсидии муниципалитетам из республиканского бюджета на обустройство сельских территорий. Общая сумма субсидий составила 8,9 миллиона рублей, из них 2,5 миллиона рублей направят в Корткеросский район, 2 миллиона рублей – в Сыктывдинский район и 4,4 миллиона рублей – в Усть-Куломский район.

Всего в этом году в 11 муниципалитетах реализуют 18 проектов, инициированных самими гражданами. В селах республики будет модернизировано уличное освещение, пешеходные коммуникации, построены детско-спортивные площадки и восстановлен памятный знак Великой Отечественной войны.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» начала свою работу с прошлого года. Ее мероприятия направлены на сохранение доли сельского населения и повышение уровня благоустройства населенных пунктов. Как передает БНК, в 2020 году в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий завершилась реализация 25 проектов в 23 сельских поселениях.

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