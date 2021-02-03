В Сыктывкаре увеличилось число участников конкурса «Три версты до весны»

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В Сыктывкаре продолжается прием участников на конкурс «Три версты до весны». По данным центра спортивных мероприятий города, только за месяц количество желающих увеличилось на 50 человек. Горожане бросили себе вызов и начали ежедневные тренировки.

По условиям конкурса необходимо с 1 декабря до 31 марта не менее 30 раз преодолеть дистанцию более трех километров, потратив на это от 10 до 50 минут. Результат фиксируется через скриншот приложения, считывающего расстояние и скорость передвижения. Тренировкой может стать даже пешая прогулка от работы до дома.

Участники, выполнившие тренировку 30 и более раз, становятся претендентами на приз, розыгрыш которых пройдет в апреле.

Получить дополнительную информацию можно в городском Центре спортивных мероприятий по телефону: 31-64-64 либо по электронной почте csmsykt@mail.ru.

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