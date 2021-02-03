В Коми назвали города и районы-лидеры по подростковой преступности

Рост подростковой преступности зафиксирован в девяти муниципальных образованиях республики

В Коми значительно снизилось число детей, состоящих на учете в ПДН, сообщает пресс-служба МВД республики. Так, в 2020 году на учет были поставлены 1 373 подростка. Для сравнения – в 2019 году этот показатель равнялся 1 436.

Больше всего преступлений (78,9%) – это кража и воровство, 7,7% - против жизни и здоровья, а 3,1% - это преступления, совершенные против порядка управления.

Больше всего подростковая преступность выросла в Воркуте, Сыктывкаре, Усинске, Эжве, Усть-Цилемском, Усть-Вымском, Койгородском, Сысольском и Усть-Куломском районах республики.

По общему количеству преступлений Коми занимает девятую строчку в СЗФО.

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