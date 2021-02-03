В Печоре водитель сбил молодого человека и уехал

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 2 февраля, в Печоре водитель сбил пешехода 2001 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в три часа дня. Неустановленный водитель за рулем неизвестной машины ехал по Печорскому проспекту. Напротив дома №38 он сбил мужчину 2001 года рождения. Он шел по прилегающей территории площади Советская. После этого водитель скрылся с места ДТП.

В результате пострадавший получил ушибы, он не госпитализирован. В отношении неустановленного пока водителя вынесено определение за нарушение правил движения.

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