В Сыктывкаре еще 15 человек наказаны за участие в несанкционированном митинге

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В Сыктывкаре 15 горожан привлекли к ответственности за участие в несанкционированном митинге, который прошел 31 января. По данным суда, их оштрафовали за «выступление и привлечение внимания, скандирование лозунгов и отказ за прекращение участия в митинге».

Отмечается, что 14 человек получили штраф в размере 10 тысяч рублей, а один участник должен заплатить 5 тысяч рублей.

Добавим, что постановление суда в законную силу не вступило.

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